sintomi e cosa fare per aiutarlo

Il felino spesso nasconde il suo malessere. Vediamo insieme nel seguente articolo come capire se il gatto ha problemi di digestione e cosa fare.

I disturbi che possono facilmente condizionare la salute del nostro amico a quattro zampe sono davvero molti, i più comuni sono i problemi di digestione. Come ben sappiamo i felini tendono a nascondere il loro malessere, per questo motivo spesso possiamo non comprendere quando Micio sta male.

Nel seguente articolo vedremo insieme come capire se il gatto ha problemi di digestione, quali sono i sintomi che non dobbiamo sottovalutare, ma soprattutto cosa possiamo fare in questi casi per aiutare il nostro amico a quattro zampe.

Capire se il gatto ha problemi di digestione: i sintomi da non sottovalutare

Uno dei disturbi più comuni che possono colpire i nostri amici pelosi sono i problemi di digestione. Le cause di questi problemi possono essere varie, dall’intolleranza all’allergia ad alcuni alimenti, all’infiammazione di organi che interessano l’apparato digerente alla presenza di parassiti interni o di malattie infettive.

Tuttavia la causa più frequente che porta a problemi digestivi nel felino soprattutto se quest’ultimo vive in casa è la presenza di boli di pelo all’interno del suo tratto intestinale. Infatti i gatti domestici, leccandosi spesso durante la giornata, possono ingerire così tanti peli da creare delle vere e proprie palle nel tratto digestivo.

Solitamente questi peli vengono espulsi con le feci, ma quando i boli sono troppo grandi. il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare difficoltà ad espellerli e presentare diversi sintomi. Ma come possiamo capire se il nostro gatto ha problemi di digestione?

I principali sintomi da notare nel nostro amico peloso sono la difficoltà nel mangiare e nel deglutire. Tuttavia, ci sono altri sintomi che possiamo notare nel nostro amico a quattro zampe come:

In caso di presenza di parassiti intestinali, il nostro amico peloso potrebbe presentare anche dolori addominali e diarrea frequente, la quale può portare il felino a soffrire di disidratazione e di conseguenza alla perdita di peso del gatto.

Problemi di digestione nel felino: cosa fare

Nel momento in cui notiamo i sintomi di problemi digestivi nel nostro amico a quattro zampe elencati nel paragrafo precedente, è molto importante contattare il veterinario, il quale con specifici esami potrà evidenziare la causa che ha provocato tali sintomi nel Micio e prescrivere il trattamento adeguato per la cura del felino.

Tuttavia, come per ogni altro tipo di disturbo che può colpire un felino. la prevenzione ha un ruolo sempre molto importante. Per evitare disturbi di digestione nel nostro amico a quattro zampe sarebbe opportuno offrire al gatto cibi di alta qualità e fare attenzione ad eventuali allergie o intolleranze che il proprio amico peloso potrebbe presentare.

Inoltre, dato che la principale causa di problemi di digestione nel felino è la presenza di boli di pelo all’interno del suo intestino, è fondamentale spazzolare regolarmente il nostro amico peloso in modo tale da evitare ostruzioni dovuti a boli di pelo.