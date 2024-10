Sintomi della variante Covid Xec e previsioni esperte sui contagi in inverno

Mentre la nuova variante Covid Xec si diffonde, gli esperti italiani stanno cercando di chiarire i suoi sintomi e la possibile evoluzione nei prossimi mesi. Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, ha descritto i sintomi come “molto variegati”, con molte forme asintomatiche o lievi che continuano a diffondere il contagio. Altri pazienti mostrano sintomi simili all’influenza, tra cui febbre, dolori muscolari, tosse, mal di gola e naso chiuso. In alcuni casi, è stata riscontrata la perdita di gusto e olfatto, con forme gravi che possono colpire anche i giovani.

Attualmente, il numero ufficiale di nuovi casi in Italia è sottostimato. Durante la settimana dal 10 al 16 ottobre, sono stati registrati 11.433 nuovi contagi, ma Pregliasco ha rilevato che molti non si sottopongono al test, e chi lo fa spesso non riporta il risultato. Secondo lui, i dati più significativi riguardano i ricoveri e la mortalità, con oltre 100 decessi settimanali, in aumento rispetto alla settimana precedente.

Pregliasco ha definito la variante Xec come “variante dell’inverno” e ha previsto che la situazione continuerà a peggiorare nei prossimi mesi. Anche Roberto Burioni, in un’intervista, ha commentato la situazione dicendo che il virus continua a mutare e attualmente non ha ancora una stagionalità paragonabile a quella dell’influenza, ma potrebbe svilupparla in futuro.

Burioni ha messo in evidenza l’importanza dei vaccini per rinforzare il sistema immunitario, raccomandando di effettuare il richiamo. Entrambi gli esperti concordano sulla necessità di mantenere alta l’attenzione e di non sottovalutare la capacità del virus di provocare gravi conseguenze.

In sintesi, la variante Covid Xec mostra un ampio spettro di sintomi, da forme lievi a casi più gravi, e le stime dei contagi possono essere notevolmente inferiori alla realtà. I virologi invitano la popolazione a mantenere la guardia alta e a continuare il programma di vaccinazione per affrontare al meglio l’evoluzione della pandemia.