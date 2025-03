Sintomi del Miocardio: Differenze di Genere nella Salute Cardiaca Femminile

L’infarto del miocardio si presenta in modo diverso tra uomini e donne. Negli uomini, il sintomo più comune è il dolore al braccio sinistro, mentre nelle donne i segnali sono più sfumati e possono includere dolore intestinale, nausea e una forte stanchezza. Spesso, quando una donna presenta questi sintomi al pronto soccorso, può essere erroneamente ricoverata nel reparto di gastroenterologia, il che porta a un ritardo nella diagnosi e nella terapia, aumentando il rischio di mortalità. Queste informazioni sono state condivise da Elena Ortona, direttrice del centro di medicina di genere dell’Iss, durante l’evento ‘Le donne verso un cuore consapevole’, organizzato da Daiichi Sankyo Italia. L’incontro ha trattato vari temi importanti, come i fattori di rischio cardiovascolare specifici per le donne, le strategie preventive, il legame tra cuore e psiche e il ruolo dell’innovazione digitale nella sanità a supporto del paziente. È fondamentale migliorare la consapevolezza sulle differenze di genere in medicina per ridurre i ritardi diagnostici e migliorare i risultati di salute per le donne.