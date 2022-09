sintomi, cause e trattamento del disturbo

Fido può soffrire, nel corso degli anni, di diversi disturbi ed è compito nostro osservare i segnali. Vediamo quali sono i sintomi dell’ulcera gastrica nel cane.

Prendersi cura di un amico a quattro zampe significa anche affrontare momenti in cui la nostra palla di pelo purtroppo si ammala. È molto importante osservare qualsiasi cambiamento comportamentale e fisico in Fido per comprendere quando qualcosa non va.

Nel seguente articolo vedremo quali sono i sintomi da non sottovalutare nel cane che presenta un’ulcera gastrica e cosa causa tale disturbo nel nostro amico a quattro zampe.

Ulcere gastriche nel cane: cause e sintomi

L’ulcera gastrica nel cane, chiamata anche ulcera gastrointestinale, si presenta quando vi è una ferita sulla mucosa gastrica di Fido, ossia il rivestimento dello stomaco di quest’ultimo.

Questo disturbo non solo provoca dolore nella nostra palla di pelo, ma può causare anche ulteriori problemi di salute, per questo motivo è molto importante saper riconoscere i sintomi. I sintomi più comuni di ulcera gastrica nel cane sono:

Diagnosticare l’ulcera gastrica è molto importante in quanto molti dei sintomi sopraelencati possono essere sintomi di altre patologie. Per questo motivo è necessario contattare il veterinario se la propria palla di pelo presenti anche uno di questi sintomi.

Sono molte le cause che possono provocare l’ulcera gastrica nel cane, come:

Ingestione di sostanze tossiche o velenose

Alto disagio di alcuni farmaci

Stress e ansia

Presenza di patologie, tumori o cisti gastrointestinali

Presenza di vermi intestinali

Presenza di infezioni batteriche, virali, micotiche

Allergie alimentari non curate

Malattie renali nel cane

Malattie epatiche nel cane

Inoltre come ben sappiamo lo stomaco di Fido presenta un pH più acido rispetto a quello di noi esseri umani, tuttavia anche un eccesso di acidità nello stomaco può causare un’ulcera nel nostro amico a quattro zampe.

Ulcera gastrica nel cane: diagnosi e trattamento

Per diagnosticare l’ulcera gastrica nel cane, il veterinario effettuerà inizialmente un esame fisico, compreso un esame rettale.

Dopodiché lo specialista potrebbe effettuare anche altri esami come:

Esame emocromocitometrico

Analisi delle urine

Esame biochimico

Ecografia addominale

Addominocentesi

Gastroscopia

Tali esami verranno effettuati dal veterinario sia per verificare l’eventuale presenza di patologie sia per rivelare la causa dell’ulcera.

Il trattamento di tale disturbo consiste principalmente nel trattamento della causa che ha provocato l’ulcera nel nostro amico peloso.

In caso di un’anemia grave, lo specialista potrebbe prescrivere una trasfusione di sangue. Mentre in caso di vomito sarebbe necessario evitare l’alimentazione orale fino alla guarigione.

Infine potrebbe essere utile l’assunzione di farmaci specifici, e nei casi gravi, ossia quando l’ulcera perfora lo stomaco, è necessario l’intervento chirurgico.