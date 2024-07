SinoTrack Car GPS Tracker, ST-903 Mini GPS Tracker Tracking In tempo reale Localizzazione Dispositivo Monitor Auto Moto GPS Dispositivo Per Camion Taxi Bambini Animali Con APP gratuita

26,63€

Descrizione prodotto

Supporto monitoraggio in tempo reale

Maggiori dettagli

Con SinoTrack GPS tracker dispositivo, facilmente per controllare i vostri bambini, adolescenti, genitori, persone care in tempo reale, sanno dove sono. Utilizzando la nostra piattaforma di monitoraggio conoscere i vostri cari in tempo reale posizione, cronologia dei viaggi, ecc Il localizzatore GPS ST-903 2G utilizza circa 30 MB di dati al mese. Ha incorporato 1050mAh batteria di riserva, è possibile controllarli tutto il giorno.

Funzioni1. Tracciamento in tempo reale2.Riproduzione della cronologia del percorso3.Build-in GPS Veicoli localizzatore4.Support 4-frequenza GSM 850/900/1800/1900 MHz che può funzionare in tutto il mondo5.Support traccia l’indirizzo in tempo reale da google link6.Built in batteria 1050 mAh.3.7V7.Support Geo Fence Alarm8. Main Power Off Alarm (con batteria costruita solo)9.Support singola posizione, supporto sopra velocità e allarme basso potere10.With funzioni di monitor vocale

Con monitor vocale

Auto GPS tracker con monitor vocale, il suono intorno al tracker può essere sentito sul tuo telefono cellulare. Quando la vostra auto o quelli d’amore in condizioni anormali, inviare sms 66 al numero di controllo, il tracker richiamerà a questo numero di controllo. Se si effettua la chiamata il numero nel dispositivo, raccoglierà la chiamata automaticamente e sarà possibile monitorare la voce intorno al dispositivo. (Attenzione: è necessario impostare il numero di controllo per il tracker, in modo da poter utilizzare questa funzione)

3 diverse impostazioni del modo di lavoro

Questo mini gps tracker per i bambini, auto, moto, camion, taxi, bambini, animali domestici, borse, ecc.

Con 1050 mAh batteria di riserva.

Quanto tempo può usare? Dipende dall’impostazione del modello di lavoro.

1. WORK-Keep modalità di lavoro: (può funzionare 20-24 ore)

(Il tracker continuerà a lavorare e invierà i dati per intervallo di tempo)

2. MOVE-Work quando il tracker si muove: (può funzionare da 3 a 4 giorni)

(L’impostazione di fabbrica è la modalità “MOVE”)

(Tracker funziona solo quando si muove, quando è fermato, dormirà, GPS si spegnerà, GSM funziona in modalità a basso consumo. Vibrazione, comando SMS, tracker di chiamata può svegliare il tracker per lavorare 5 minuti.)

3. STANDBY-SMS o chiamata al tracker, funzionerà 5 minuti. (può standby circa 2 settimane giorni)

(Modalità standby, GPS spento, GSM funziona a basso consumo. SMS, chiamata può svegliare il tracker per funzionare 5 minuti.)

Altre funzioni

Tracciamento in tempo reale ovunque e in qualsiasi momento

Il localizzatore GPS ST-903 2G è compatibile con qualsiasi smartphone, tablet, computer, iPad, ecc. È possibile accedere al tuo account e tracciare l’auto su Google maps tramite la nostra piattaforma di tracciamento in qualsiasi momento e ovunque. Non preoccuparti mai dove sono i tuoi figli, adolescenti o persone care. Puo’ controllare se sono al sicuro.

Cronologia Riproduzione percorso

Utilizzando la nostra piattaforma di monitoraggio sinotracpro fornisce rapporti di cronologia mappando tutte le posizioni passate, velocità, indirizzi con date e orari tramite Web / App sempre e ovunque. Gli aggiornamenti della piattaforma di monitoraggio gps Sinotrack ogni 60 secondi ti danno una visione in tempo reale di ciò che è successo in qualsiasi momento.

Know where your Loved ones

Mettilo nelle borse di adolescente, figlia e persona cara per monitorare che sono al sicuro nel modo in cui si trova. Puoi accedere alla nostra piattaforma di tracciamento per verificare dove si trovano. Se tuo padre è troppo lontano da casa sua e in una situazione potenzialmente pericolosa, puoi trovarlo immediatamente in qualsiasi momento e ovunque.

Più dispositivi in un solo account

Se hai bisogno di gestire i tuoi molti cari allo stesso tempo, invia tutti i tuoi numeri ID e dicci qual è il nome utente che desideri, ti aiuteremo a creare un account di gruppo, quindi puoi vedere tutti i tracker in un’unica piattaforma APP / Web. È possibile controllare i vostri cari se sicuri allo stesso tempo.

Caratteristiche

Dim 1.1*0.79*1.89 inch Peso 56g Rete GSM/GPRS Banda GSM 850/900/1800/1900Mhz Sensibilità GPS -159Db Precisione GPS 5-10 metri, RMS 2D Caricabatterie per auto Ingresso 12-24V, uscita 5V-1A; Caricabatterie da parete Ingresso 110-220V, uscita 5V-1A Batteria 1050 mAh ,3.7V Temperatura di stoccaggio -40°C to +85°C Operazione Temp -20°C to +55°C Umidità 5%–95% senza condensa Ingresso di ricarica DC 5V==1.0A

Come impostare rapidamente il localizzatore?

PASSO 1. Attiva SimAcquista una scheda SIM locale con funzione di rete 2G (GSM) e installa la nuova scheda sim nel tuo telefono cellulare e attiva la scheda sim e rimuovi il codice PIN della scheda SIM. Assicurati che possa effettuare una chiamata, inviare un messaggio e avere una connessione internet. Una volta confermato, inserire la SIM nel tracker.PASSO 2. Accendi il localizzatoreCarica prima circa un’ora.Le luci dell’indicatore giallo e blu iniziano a lampeggiare mentre cerca una rete e un GPS.Si prega di attendere 5 minuti in una buona reception (vicino a una finestra o all’esterno) per entrambe le luci di accendersi costantemente. Continuerà a lampeggiare giallo se non riesce a trovare una rete. Spostalo in un’altra posizione.Si prega di notare, quando il dispositivo ha un segnale GPS otterrà una posizione GPS. In caso contrario otterrà la sua posizione utilizzando LBS.PASSO 3. – Impostazione APN per il tracker(1) È necessario conoscere l’APN della scheda SIM del tracker (È possibile chiedere al fornitore della scheda SIM);(2) Si prega di notare le seguenti operazioni necessità Da un altro numero di telefono inviare messaggi di testo al numero di telefono della scheda sim del tracker per impostare l’APN del tracker.Ad esempio:APN è: ovunqueIl nome utente APN è: eesecureLa password APN è: sicura(1) Se la scheda SIM è APN senza nome utente e password, quindi inviare il comando di testo (8030000 + spazio + APN) al tracker, risponderà “SET OK”.Il comando di testo è: 8030000 ovunque(2) Se il tuo APN con nome utente e password:Poi testo sned Command (8030000+Space+ APN+space+ APN user+Space+ APN pass) al tracker: 8030000 ovunque eesecure sicuroNota bene: diversa scheda SIM ha differenza APN. Si prega di applicare la formula di cui sopra in base al proprio APN effettivo per configurare la macchinaPASSO 4. – Impostazione della modalità GPRSInvia il comando di testo al dispositivo per impostare la modalità GPRS:7100000Quindi attendere circa 30 secondi, sia la luce blu che quella arancione dovrebbero rimanere ON, il che significa che ora è possibile accedere al web sinotracpro o app per verificare se il tracker è attivo. (Nome utente è il numero ID del tracker che scrive sul prodotto, password: 123456)Se si imposta ok di tutti, è possibile tracciare online. Se è online ma mostra la posizione della Cina, quindi portarlo all’esterno che segnale buon posto per ottenere il segnale GPRS, quando ottiene il segnale, aggiornerà la vostra posizione.Se il dispositivo non è online, controllare le impostazioni del dispositivo, inviare: RCONF al dispositivo,Risponderà all’impostazione che puoi controllare in risposta:1. l’APN se è corretto;2. l’IP e la porta se è corretta (IP e la porta sono scritti nell’usermanual, è possibile verificare se lo stesso come risposta)3. Il modello di funzionamento del dispositivo, (modello GPRS)

Servizio clienti Sinotrack GPS Tracker per veicoli con 30 giorni di senza domande. In caso di problemi, si prega di contattare il nostro servizio clienti. Attenzione: Senza u scheda SIM, è necessario acquistare u scheda SIM locale con funzioni 2G (GSM)

Funzione principale: mini tracker per auto SinoTrack per motocicli, GPS integrato / GPRS / GSM / SMS posizionamento e tracciamento. Il dispositivo di tracciamento del veicolo ST-903 è molto semplice e facile da usare per moto, camion, taxi, persone, ecc. Avvisi SMS su movimento, velocità eccessiva, uscita, consumo di batteria, shock, rapporti di guida e dati storici memorizzati durante il servizio

PIATTAFORMA GRATUITA Tracker di localizzazione GPS impermeabile con servizio di tracciamento online senza abbonamento. (Questo localizzatore GPS non contiene una scheda SIM. È necessario acquistare una scheda SIM locale q con rete 2G.) Cerca il login SinoTrackPro su Internet o cerca “SinotrackPro”. Scarica l’app GPS dal tuo tablet, PC o telefono. Il monitoraggio in tempo reale è disponibile senza costi aggiuntivi

REAL TIME TRACKING GPS Tracker ST-903 in tempo reale basato su GSM, rete GPRS e satelliti GPS, localizzazione e monitoraggio di destinazioni remote con la nostra app di tracciamento GPS che mostra accuratamente le informazioni sulla posizione (precisione di posizione fino a 10 metri)

STORIA DI MEMORIA Il localizzatore GPS Sinotrack per veicoli può risparmiare 2 anni di cronologia di tracciamento. Dispositivo di localizzazione GPS con 2 intervalli di tempo. Puoi visualizzare e riprodurre la cronologia di tracciamento giornaliera. Se l’auto viaggia in un posto, è possibile effettuare una valutazione più chiara. Attenzione: gli accessori del dispositivo non contengono scheda SIM, è necessario acquistare una scheda SIM che supporta la rete 2G e può inviare messaggi di testo.