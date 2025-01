Sinner-Zverev, il dato negativo per Jannik verso la finale degli Australian Open

Sulla strada di Jannik Sinner per conquistare il secondo titolo consecutivo agli Australian Open, c’è l’ostacolo Alexander Zverev. Il tennista tedesco, approdato alla finale di Melbourne grazie al ritiro di Novak Djokovic in semifinale, ha un bilancio positivo nei confronti di Sinner nel loro passato. Infatti, Zverev ha trionfato in quattro degli sei scontri diretti tra i due, lasciando solo due vittorie all’azzurro.

Il primo incontro risale al Roland Garros del 2020, dove Sinner si è imposto negli ottavi di finale. Da allora, Zverev ha preso il sopravvento, sconfiggendo Sinner anche sulla superficie preferita del tennista italiano, il cemento. Tra le vittorie del tedesco ci sono la semifinale di Colonia nel settembre 2020 e due gare agli ottavi degli US Open, nel 2021 e nel 2023. Inoltre, nel 2022, Zverev ha prevalso in tre set ai quarti di finale del torneo di Monte Carlo.

Con Sinner attualmente al primo posto nel ranking ATP e Zverev al secondo, la finale di Melbourne rappresenta non solo una sfida per il titolo, ma anche un’opportunità per il tedesco di ridurre il gap nel ranking e tentare di interrompere il dominio di Sinner. La partita promette di essere un incontro avvincente, con entrambi i giocatori motivati a scrivere un nuovo capitolo nella loro rivalità.