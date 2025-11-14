Sinner vs Shelton: sfida da brivido a Torino

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton sta seguendo un andamento interessante. Sinner ha iniziato con un break immediato, approfittando delle incertezze di Shelton, che ha faticato nei primi scambi. Sinner continua a dominare, chiudendo il primo game lungo a vantaggi con un doppio ace dopo aver salvato una palla break. Gli scambi si dimostrano favorevoli a Jannik, che riesce a vincere scambi prolungati con forza da fondo campo. Attualmente, il punteggio è 4-2 a favore di Sinner.

Shelton ha mostrato segni di ripresa, tenendo il servizio e portandosi sul 3-2. Tuttavia, la strategia di anticipare la risposta e avvicinarsi a rete non sembra sufficiente a contrastare il gioco di Sinner, che si esprime in modo impeccabile fino a questo punto. Con il servizio a uscire, Sinner ha confermato il break, portandosi sul 2-0 in avvio di set.

Prima dell’inizio del match, Sinner e Shelton hanno completato il riscaldamento nella Inalpi Arena. Durante l’attesa, è stata effettuata la cerimonia di premiazione per Carlos Alcaraz, che ha commentato il suo ritorno al numero 1 del mondo, ricevendo applausi calorosi dal pubblico.

Sinner, imbattuto sul cemento indoor da 28 partite, punta a consolidare la sua posizione e a cercare il bis in queste Finals, mentre Shelton è determinato a migliorare le sue prestazioni e a cercare una vittoria morale in questa sfida, in cui ha perso negli ultimi sette incontri contro l’italiano.