Sinner vs Shelton, analisi di Nargiso

Il tennis mondiale sta vivendo un momento di transizione, con una nuova generazione che cerca di imporsi ai massimi livelli. In questo quadro, l’Italia può contare su due talenti come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’ex tennista Diego Nargiso ha offerto una sua analisi, indicando in Musetti l’unico giocatore che, per qualità, possa affiancare Sinner e Carlos Alcaraz in una nuova élite. Su altri atleti come Medvedev e Zverev, Nargiso è chiaro: hanno già dimostrato di non farcela.

Nargiso ha analizzato la vittoria di Sinner contro Luciano Darderi, sottolineando come i primi due set siano stati a senso unico. Solo nel terzo set Darderi, cambiando tattica, ha reso la partita più equilibrata. A suscitare domande sono stati i crampi accusati da Sinner, un episodio considerato anomalo. Secondo Nargiso, le cause potrebbero essere legate alla tensione mentale, escludendo invece problemi di preparazione fisica o alimentazione.

Il prossimo avversario di Sinner, Ben Shelton, viene visto come un avversario pericoloso, soprattutto se sfrutterà il suo servizio e volée da mancino. Per quanto riguarda Musetti, reduce dal successo su Taylor Fritz, Nargiso osserva come l’americano non sia più il giocatore di due anni fa. Musetti è però più maturo, con un servizio migliorato e una migliore gestione dei momenti chiave.

Infine, Nargiso si è soffermato su Carlos Alcaraz, spesso favorito del torneo, invitando alla cautela. Il suo prossimo avversario, Alex de Minaur, gioca in casa ed è in forma. Inoltre, Alcaraz sta vivendo una fase emotiva delicata, volendo dimostrare la bontà della separazione dal suo ex allenatore. Dopo la vittoria contro Tommy Paul, Alcaraz ha anche mimato i crampi di Sinner, un gesto su cui Nargioso preferisce non commentare.