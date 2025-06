Sinner vs Rublev: Ottavi del Roland Garros 2025 in Diretta

Jannik Sinner torna in gioco al Roland Garros, affrontando oggi, lunedì 2 giugno, Andrey Rublev negli ottavi di finale. Il numero 1 del ranking ATP si presenta all’incontro dopo aver dominato Jiri Lehecka con un punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Rublev, invece, avanza grazie al forfait del francese Arthur Fils nel turno precedente.

Il match si svolgerà in sessione serale sul campo Philippe Chatrier, con inizio previsto non prima delle 20:15. Sarà il decimo incontro tra Sinner e Rublev, con l’azzurro in vantaggio 6-3 nei precedenti. Una nota interessante: nel 2022, i due si erano già scontrati agli ottavi del torneo, dove Rublev si era imposto a causa del ritiro di Sinner.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, disponibile tramite abbonamento Sky. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming su SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.

Fonte: www.adnkronos.com