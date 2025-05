Sinner vs Paul: Orari e TV per gli Internazionali di Roma

Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, 16 maggio, il tennista italiano affronterà il statunitense Tommy Paul per accedere alla finale del Masters 1000 di Roma. Sinner, tornato in campo dopo una squalifica per un caso di Clostebol, ha conquistato il posto in semifinale battendo il norvegese Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1. Paul, dal canto suo, ha eliminato il polacco Hubert Hurkacz.

La sfida Sinner-Paul è prevista per oggi, non prima delle ore 20.30. I due si sono già affrontati quattro volte, con Sinner in vantaggio per 3-1. L’ultimo incontro risale agli US Open, dove il tennista italiano ha vinto in tre set negli ottavi di finale.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e anche in chiaro su Rai 1. Sarà possibile seguirla in streaming tramite l’app SkyGo, Now e RaiPlay.

