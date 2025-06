Sinner vs Alcaraz: Polemiche sulla Telecronaca di Sky

Le polemiche continuano dopo la finale di Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, disputata domenica 8 giugno 2025. Nonostante un seguito di 5 milioni di spettatori e un 38% di share, la telecronaca ha suscitato molte critiche, in particolare nei confronti della commentatrice Barbara Rossi, accusata di parzialità nei confronti dello spagnolo.

La trasmissione ha visto un grave errore da parte di Sky, che ha erroneamente attribuito la vittoria a Sinner in grafica. Inoltre, durante un momento cruciale del match, il segnale del canale Nove Discovery è stato interrotto per far spazio a un altro programma, escludendo la premiazione finale. Il direttore di Sky, Federico Ferri, ha chiesto scusa per l’inconveniente, ammettendo l’errore nelle grafiche e sottolineando l’importanza del feedback degli abbonati.

Nonostante le scuse, le critiche non si sono placate. Molti utenti sui social hanno contestato la qualità del servizio offerto rispetto al costo dell’abbonamento, chiedendo maggiore imparzialità nelle telecronache, anche in ambito calcistico.

Inoltre, Barbara Rossi è stata nuovamente bersaglio di insulti per il suo presunto tifo per Alcaraz, con commenti che mettono in discussione la sua obiettività e professionalità. Le proteste hanno evidenziato un malcontento generale nei confronti della gestione della telecronaca e della programmazione televisiva.

Fonte: www.libero.it