Sinner vs Alcaraz: La Rivincita a Wimbledon è Arrivata?

Il tennis è in fermento in vista del torneo di Wimbledon, con una particolare attenzione rivolta alla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo la sconfitta subita da Sinner nella finale del Roland Garros, dove ha avuto diverse occasioni per vincere, il tennista italiano cerca ora di risollevarsi.

In quella finale, Sinner ha avuto tre match point nel quarto set, ma non è riuscito a concretizzare, permettendo ad Alcaraz di ribaltare la situazione e vincere il titolo per la seconda volta consecutiva. Anche dopo questo successo, Alcaraz ha continuato a brillare, trionfando al torneo del Queen’s, mentre Sinner è stato eliminato presto a Halle.

Attualmente, Alcaraz è considerato il principale favorito a Wimbledon, avendo già vinto le ultime due edizioni battendo Novak Djokovic in finale. Tuttavia, Sinner si prepara a competere seriamente, avendo preso qualche giorno di riposo dopo la sua ultima sconfitta, per presentarsi al meglio del suo stato fisico e mentale.

Il ventitreenne di San Candido ha l’intenzione di superare i quarti di finale, dove si era fermato lo scorso anno contro Daniil Medvedev, e punta a sfidare nuovamente Alcaraz in una potenziale finale. Le quote dei bookmakers riflettono questa competizione: Sinner è attualmente il favorito a 2,50, mentre Alcaraz segue a 2,75. Altri contendenti, come Djokovic e Jack Draper, sono indicati a quote più alte, dimostrando la centralità della rivalità tra i due ragazzi.

