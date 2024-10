Sinner, ‘vittoria amara’ a Shanghai: la confessione di Jannik

“La gente pensa che non ci siano problemi se si vince. Ma non è vero.” Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale, si gode il trionfo al Masters 1000 di Shanghai, ma il pensiero ricorrente è il caso di doping che lo coinvolge. Il tennista è a rischio di una squalifica da 1 a 2 anni per la positività al clostebol, uno steroide anabolizzante trovato nei suoi campioni a marzo. La Wada, agenzia mondiale antidoping, ha presentato ricorso al Tas (Tribunale arbitrale dello sport) dopo che un tribunale indipendente lo ha assolto.

“Non è piacevole trovarsi in questa situazione, vorrei non trovarmi in questa posizione fuori dal campo. Vorrei giocare con la testa più libera e provare a divertirmi di più,” afferma Sinner. Nonostante le difficoltà, cerca di rimanere concentrato e di dare il massimo in ogni match e allenamento. “Sento di essere forte quando scendo in campo; cerco di non pensare al caso doping e di rimanere focalizzato su tutto ciò che faccio,” dice il campione.

Sinner riconosce che ci sono momenti in cui la mente torna al caso clostebol, un pensiero che non considera piacevole. “Non è certamente la parte migliore,” commenta. La sua visione del successo è cambiata e lo ha portato a riflettere su come non lo cambierà come persona o come giocatore. “Nel prossimo torneo potrei arrivare fino in fondo o perdere al primo turno, ma questo non mi cambierà come persona,” afferma.

Sinner si dice grato per le persone che ha intorno, che lo conoscono bene e di cui si fida. “So di chi posso fidarmi e questa per me è la cosa più importante,” conclude. Gli obiettivi sportivi sono solo un extra rispetto ai legami personali e al lavoro quotidiano che svolge. Il messaggio finale di Sinner è chiaro: anche se vive un momento di difficoltà, il supporto delle persone a lui care e la sua passione per il tennis lo aiuteranno a superare le sfide future.