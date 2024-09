Sinner vince l’US Open 2024, Fritz battuto oggi in finale

Jannik Sinner ha trionfato agli US Open 2024, diventando il primo italiano a vincere il singolare maschile nel prestigioso torneo di New York. Il numero 1 del mondo ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 12 del ranking, con un punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 in un match che è durato 2 ore e 16 minuti. Questa vittoria rappresenta il sesto titolo del 2024 per Sinner, il sedicesimo in carriera e il secondo Grand Slam dopo il successo agli Australian Open all’inizio dell’anno.

Sinner, che aveva già vinto due delle precedenti sfide contro Fritz, ha mostrato da subito la sua superiorità sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, mantenendo un livello di gioco elevato e mostrando grande regolarità. La partita è stata caratterizzata da 23 colpi vincenti per Sinner, contro 21 errori non forzati, mentre Fritz ha commesso ben 34 errori nel corso dell’incontro, subendo il dominio del gioco dell’azzurro.

Durante le interviste post-partita, Sinner ha espresso quanto significhi per lui questo titolo, specialmente dopo un periodo difficile legato a un caso di doping che lo ha coinvolto. Ha dedicato la vittoria a sua zia, in condizioni di salute precarie, sottolineando l’importanza della vita al di fuori del tennis. Il 2024 è stato un anno eccezionale per l’altoatesino, il quale ha affermato di sentirsi in grado di migliorare ulteriormente e ha invitato a continuare a lavorare duro per crescere.

Nel primo set, Sinner ha subito messo in difficoltà Fritz, riuscendo a spezzare il servizio dell’avversario. Anche se Fritz ha trovato un po’ di ritmo nel secondo set, aumentando l’efficacia del suo servizio, Sinner è riuscito a mettere a segno un break decisivo che gli ha permesso di chiudere con un punteggio di 6-4. Il terzo set ha visto un inizio equilibrato, ma Sinner ha mantenuto la calma anche di fronte all’entusiasmo del pubblico, recuperando il controllo e riuscendo a chiudere il match con un break finale.

Questa vittoria non solo rafforza la posizione di Sinner nel tennis mondiale, ma rappresenta anche un importante passo nella storia del tennis italiano.