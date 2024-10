Sinner vince ancora, ma non si ferma: “Voglio migliorare”

Jannik Sinner, dopo la sua vittoria nel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai contro Taro Daniel, ha espresso soddisfazione per la sua prestazione: “Oggi mi sono mosso bene, ho servito davvero bene”. Per il 23enne altoatesino, questa è stata una vittoria significativa, rappresentando il suo 60° successo della stagione e il 250° in carriera.

Sinner ha dichiarato di sentirsi in buona forma e ha notato che le condizioni a Shanghai sono diverse rispetto a Pechino, ma ha confidato di avere già esperienza in questo tipo di adattamento, avendo vissuto una situazione simile l’anno precedente. Quest’anno, sente di riuscire ad affrontare meglio queste transizioni e di essere in ottima condizione fisica.

Inoltre, Sinner ha parlato del suo nuovo team composto da Marco Panichi, nuovo allenatore, e Ulises Badio, nuovo preparatore atletico e fisioterapista, entrambi con una significativa esperienza avendo lavorato con Novak Djokovic. L’atleta ha sottolineato che ci vorrà del tempo per ottimizzare il lavoro insieme, ma si sta trovando bene con i nuovi membri dello staff. Ha indicato che stanno lavorando per apportare miglioramenti e modifiche che possano aiutarlo a diventare un giocatore migliore.

Sinner è consapevole che ci sono ancora molte aree da sviluppare, sia dentro che fuori dal campo, e non vede l’ora di affrontare queste sfide. La sua determinazione e voglia di migliorare sono evidenti, e i suoi progressi durante la stagione mostrano il suo impegno verso un’eccellente performance nel tennis professionistico.

Con questi elementi, Sinner si posiziona non solo come un atleta di successo ma anche come un professionista che si dedica costantemente alla sua crescita e al suo sviluppo in questo sport altamente competitivo. La sua capacità di adattamento e la volontà di apprendere dai nuovi membri del team sono motivi per cui i suoi fan e gli esperti del settore non vedono l’ora di seguire la sua carriera nei prossimi anni.