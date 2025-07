Sinner trionfa su Djokovic: nuova era per il tennis mondiale

Il Centre Court di Wimbledon ha recentemente assistito a un incontro che segnerà un momento chiave nella storia del tennis. Jannik Sinner ha trionfato su Novak Djokovic in tre set, grazie a una performance impeccabile, con un punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, che riflette il divario di forma tra i due atleti.

Djokovic ha mostrato il suo carattere combattivo, cercando di gestire la pressione con la sua esperienza, ma le limitazioni fisiche hanno influenzato le sue prestazioni. L’azzurro, d’altra parte, ha approfittato al massimo dei momenti di difficoltà del serbo, imponendo ritmo e sostanziale profondità nei colpi decisivi. Ora, Sinner si prepara a sfidare Carlos Alcaraz in una finale attesa, un incontro che riunirà i migliori talenti della scena tennistica.

Al termine del match, Djokovic ha comunicato le proprie impressioni in conferenza stampa, rivelando le difficoltà che affronta a 38 anni. Ha sottolineato quanto sia impegnativo il carico di lavoro in un torneo dello Slam, ma ha chiarito che non ha intenzione di ritirarsi: Wimbledon resta un appuntamento fondamentale per lui.

Il campione serbo ha condiviso un pensiero per Sinner, esprimendo il desiderio di vederlo trionfare e affrontare la sfida con Alcaraz, pur riconoscendo la giovane promessa spagnola come favorita. Djokovic, pur consapevole delle sue attuali limitazioni, non intende arrendersi facilmente e mira a proseguire la sua carriera già leggendaria. La storia di Novak Djokovic non è ancora conclusa e il Centre Court avrà ancora la possibilità di assistere alle sue gesta.