Sinner trionfa a Wimbledon ma si riaccende il doping

Il tennista italiano Jannik Sinner ha recentemente conquistato il titolo di Wimbledon, un’impresa storica che lo ha incoronato come il primo italiano a vincere l’ambito torneo e il più giovane numero uno ATP a farlo dai tempi di Federer. Nonostante questo successo, il mondo del tennis è stato nuovamente scosso da una questione legata al doping.

La britannica Tara Moore, che nel corso dell’ultimo anno aveva tentato di riprendersi dopo una squalifica di 19 mesi, si è vista nuovamente coinvolta in un caso di doping. Inizialmente, aveva sostenuto che la sua positività a un test fosse attribuibile a carne contaminata, ma questa giustificazione è stata messa in discussione dopo un nuovo esame. L’ITIA ha analizzato nuovamente il campione della tennista, riscontrando una concentrazione di nandrolone così elevata da non poter essere spiegata dalla sola contaminazione alimentare.

In seguito a queste nuove evidenze, la commissione ha deciso di infliggerle una squalifica di quattro anni, da cui verranno sottratti i 19 mesi già scontati. Questo sviluppo sottolinea l’intento delle autorità sportive di adottare una linea più rigorosa contro il doping, mirando a garantire una maggiore integrità nel tennis. La questione si inserisce in un contesto in cui, nonostante le straordinarie vittorie come quella di Sinner, permangono ombre inquietanti nel mondo dello sport.