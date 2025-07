Sinner trionfa a Wimbledon ma l’Italia resta in silenzio

Jannik Sinner ha segnato un’importante tappa nella storia di Wimbledon, esibendosi sul prestigioso Centre Court. Dopo aver perso il primo set con un punteggio di 6-4 contro Carlos Alcaraz, il tennista italiano ha saputo reagire, mostrando una determinazione notevole mentre affrontava l’aggressività del suo avversario, capace di colpi oltre i 150 km/h.

Malgrado le precedenti delusioni in altri tornei, Sinner ha trovato la forza per ribaltare la situazione. La sua prestazione non si è limitata alla potenza, ma ha messo in risalto anche strategia e lucidità. Il pubblico ha accolto il suo exploit con entusiasmo, consacrando Sinner a un livello storico e facendolo entrare di diritto nel pantheon del tennis accanto a nomi illustri come Spencer Gore, Bill Tilden e Novak Djokovic.

Nonostante il trionfo sportivo, l’assenza di rappresentanti delle istituzioni italiane sugli spalti ha suscitato polemiche sui social. Molti hanno espresso rammarico per la mancanza di supporto ufficiale durante un evento così significativo. Commenti critici hanno rimarcato il contrasto con la presenza di notabili di altri paesi, lasciando intendere un senso di trascuratezza nei confronti dei campioni nazionali.

In particolare, il tweet di Paolo Bertolucci ha sottolineato l’opportunità persa di avere un rappresentante politico o sportivo italiano in tribuna. Questo episodio ha dato avvio a un ampio dibattito sulla valorizzazione degli sportivi da parte delle istituzioni, evidenziando un divario tra il successo individuale degli atleti e il supporto collettivo da parte del Paese.