Sinner trionfa a Wimbledon e smentisce le voci di ritiro

Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta il suo talento ai recenti quarti di finale di Wimbledon. Sul campo centrale, il numero uno del mondo ha superato Ben Shelton con un punteggio di 7-6(2), 6-4, 6-4, qualificandosi così per la semifinale del torneo. Questo risultato rappresenta anche una pietra miliare storica, poiché Sinner è il più giovane tennista a raggiungere quattro semifinali consecutive negli Slam dalla leggenda Rafael Nadal nel 2008.

Nonostante le speculazioni sul suo stato di forma fisica dovute a un problema al gomito destro, Sinner ha mostrato grande determinazione. Dopo il ritiro di Grigor Dimitrov, avvenuto nel precedente turno, si era sollevata preoccupazione per le condizioni del giocatore azzurro, accentuata da un forfait a un allenamento. Tuttavia, Sinner ha affrontato il match con sicurezza, indossando una protezione al gomito ma dimostrando un ottimo livello di gioco.

In conferenza stampa, ha chiarito: “Non ho mai pensato al ritiro. Servirebbe qualcosa di grave per farlo in uno Slam”. Ha spiegato anche la decisione di mantenere un profilo basso riguardo ai suoi problemi fisici, affermando che non voleva creare attenzione inutile attorno alla situazione.

Sinner ha rivelato di aver intrattenuto un breve allenamento con il suo team per testare la condizione del gomito, segnando un ulteriore esempio della sua determinazione. Con la vittoria su Shelton, Sinner consolida la sua posizione nel ranking ATP, allontanando Alcaraz mentre si prepara per la sua prossima sfida contro Novak Djokovic, un incontro decisivo per accedere alla finale del torneo.