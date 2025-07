Sinner trasforma il tennis: il fenomeno italiano del momento

Jannik Sinner sta rivoluzionando il panorama tennistico italiano con risultati senza precedenti. Considerato il numero uno al mondo, ha già conquistato tre titoli del Grande Slam, un ATP Finals, quattro tornei Masters 1000 e due Coppe Davis nel 2023 e 2024. A soli 23 anni, Sinner si afferma come uno dei più grandi tennisti della storia italiana, contribuendo notevolmente all’aumento dell’interesse per il tennis in Italia.

Secondo un recente rapporto della Federazione Italiana Tennis e Padel, il numero degli appassionati di questo sport ha superato i 17 milioni, con un aumento dell’86% dal 2016 al 2024. Oggi il tennis è formalmente il secondo sport nazionale, superando la Formula 1, grazie anche ai successi di altri atleti italiani, come Lorenzo Musetti, che ha raggiunto la semifinale a Wimbledon 2024 e ha conquistato una medaglia di bronzo a Parigi 2024, e Flavio Cobolli, con due titoli ATP e quarti di finale a Wimbledon 2025.

Anche nel settore femminile si registrano traguardi significativi: Jasmine Paolini e Sara Errani hanno portato a casa la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi e un titolo al Roland Garros. Le vittorie di squadra, come le due Coppe Davis consecutive e la Billie Jean King Cup per le donne nel 2024, evidenziano un epocale cambiamento nello sport italiano.

Ad oggi, i tesserati della Federazione raggiungono 1.151.769, con un incremento del 266% rispetto al 2020. Il totale dei praticanti di tennis e padel è di circa sei milioni e mezzo, che conferma il trend crescente del tennis in Italia, nonostante i diversi gruppi di età coinvolti. Il 16% dei giocatori ha meno di 18 anni, mentre i partecipanti più anziani rappresentano il 22% del totale, dimostrando la capacità del tennis di attrarre sportivi di ogni età.