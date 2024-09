Sinner tra moda e Cina, intanto Kyrgios sputa veleno

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé con le sue pungenti critiche nei confronti di Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale. Oggi, Sinner è presente a Milano per assistere alla sfilata di Gucci durante la Fashion Week, mentre si prepara per il China Open che inizierà il 26 settembre a Pechino, seguito dal Masters 1000 a Shanghai il 2 ottobre. Kyrgios, attualmente fermo a causa di un infortunio e dopo un periodo di silenzio, ha colto l’occasione per lanciare un nuovo attacco su X, in riferimento al controverso caso di doping che ha coinvolto Sinner.

Il blog di Novak Djokovic, @pavyg, ha recentemente pubblicato delle immagini di Sinner a Milano, accompagnate da un commento sarcastico che invita a ignorare i test antidoping. Kyrgios ha immediatamente risposto: “Ovviamente, non è successo niente. È lui la vittima”. Questo commento si allinea con le precedenti affermazioni dell’australiano, che ha costantemente criticato l’assoluzione di Sinner nel caso di doping. Sinner, trovato positivo al clostebol la scorsa primavera, ha evitato la squalifica dimostrando di aver assunto la sostanza per una contaminazione accidentale. Tuttavia, Kyrgios ha insistito per la sua squalifica e frequentemente ritorna sull’argomento nei suoi post.

Le tensioni tra i due tennisti sembrano non placarsi e le dichiarazioni di Kyrgios continuano a suscitare attenzione nel mondo del tennis. Sinner, intanto, si concentra sulla sua carriera e sui prossimi tornei, cercando di lasciarsi alle spalle le polemiche e le critiche. Il contrasto tra Kyrgios, noto per il suo comportamento provocatorio, e Sinner, che ha mantenuto una postura più riservata, riflette diverse filosofie all’interno del tennis professionistico. La rivalità tra i due atleti si fa sempre più evidente, rendendo il panorama tennistico ancora più interessante.

Kyrgios riesce a catturare l’attenzione non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per le sue opinioni controverse, mentre Sinner continua a dimostrare la sua determinazione nel sostenere la propria innocenza e nel competere ai massimi livelli. Entrambi gli atleti, sebbene diversi nei loro approcci, sono protagonisti di una storia che continua a svilupparsi nel mondo dello sport.