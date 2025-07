Sinner stravince a Wimbledon e sfida Djokovic in semifinale

Nel prestigioso Centre Court di Wimbledon, Jannik Sinner ha confermato il suo status di leader mondiale nel tennis, battendo Ben Shelton in un incontro in tre set: 7-6(2), 6-4, 6-4. La sfida si è rivelata intensa, con un primo set molto equilibrato in cui entrambi i giocatori hanno mantenuto il servizio fino al tie-break, dove l’azzurro ha mostrato determinazione, chiudendo con abilità.

Nei successivi set, Sinner ha dimostrato abilità nei momenti critici, breakando Shelton sul 5-4 del secondo set, e ripetendo l’azione con freddezza nel terzo set. La vittoria si è basata non solo sulla potenza dei suoi colpi, ma anche sulla maturità mentale dimostrata nei momenti decisivi.

Nonostante un infortunio al gomito subito contro Grigor Dimitrov, Sinner ha continuato a prestarsi al massimo livello, guadagnando così un posto in semifinale e accumulando preziosi punti ATP, consolidando la sua leadership su Carlos Alcaraz. Il prossimo ostacolo sarà Novak Djokovic, sette volte campione a Wimbledon, dopo la sua vittoria su Cobolli, promettendo una gara intensa e ricca di emozioni.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge una pietra miliare: a soli 23 anni, è il più giovane tennista a entrare in semifinale in quattro tornei dello Slam consecutivi dalla leggenda Rafael Nadal nel 2008. La sua adattabilità a diverse superfici dimostra un’evoluzione notevole, while the ultimate challenge of winning Wimbledon at such a young age remains distant, with Boris Becker ancora recordista come il più giovane vincitore del torneo.