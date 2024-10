“Sinner squalificato per 6 mesi”, la previsione

Jannik Sinner potrebbe affrontare una squalifica di sei mesi a causa di un caso di doping legato alla positività al clostebol. L’ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha commentato la situazione nel suo podcast “Served with Andy Roddick”, affermando che l’agenzia mondiale antidoping (Wada) ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) contro la recente assoluzione di Sinner da parte di un tribunale indipendente dell’Itia, richiedendo una squalifica di uno o due anni.

Roddick sottolinea che solo una delle tre persone del tribunale indipendente era a conoscenza dell’identità di Sinner, mentre le altre due hanno giudicato il caso senza sapere a chi si riferisse, valutando responsabilità e negligenza genericamente. Roddick difende Sinner, affermando che è poco plausibile che il tennista abbia assunto una sostanza senza effetti sulle prestazioni, se ciò significasse mettere a rischio una carriera promettente. “Non credo che Sinner sia un idiota”, ha dichiarato, evidenziando che non ha ricevuto un trattamento speciale durante il procedimento.

Il tempo avuto a disposizione da Sinner per rispondere alla notifica di un test positivo è di quarantotto ore, e Roddick osserva che il tennista e il suo team hanno agito tempestivamente e in modo efficace con l’assistenza legale. Roddick fa una previsione personale sul risultato del ricorso, ipotizzando che una squalifica di sei mesi sia ragionevole, in linea con casi passati senza colpa o negligenza.

Roddick menziona anche le implicazioni del periodo della possibile squalifica. Se la squalifica iniziasse dopo Natale, Sinner rischierebbe di perdere la preparazione per l’Australian Open. Con una squalifica di tre mesi, salterebbe un torneo Slam; con sei mesi, due Slam; e con nove mesi, tre slam. Roddick conclude che sarebbe sorpreso se Sinner non venisse squalificato per un certo periodo, considerando la gravità della situazione.

In sintesi, la controversia rappresenta un momento cruciale per la carriera di Sinner e le sue opportunità future nel tennis professionistico.