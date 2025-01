Sinner, squalifica per doping? Lo scenario Itia

Jannik Sinner ha avviato la nuova stagione tennistica in Australia, dove ha disputato una partita di esibizione contro Alexei Poporyn, vincendo in due set. Questa vittoria evidenzia una buona condizione fisica in vista dell’Australian Open, che inizia il 12 gennaio. Tuttavia, Sinner deve affrontare una situazione complessa al di fuori del campo: la sentenza definitiva riguardante un caso di doping che lo coinvolge.

Il verdetto del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) sul ricorso presentato dalla Wada arriverà non prima di febbraio, e l’ansia cresce mentre i tennisti si dividono sull’argomento. Karen Moorhouse, CEO dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA), ha parlato degli scenari per Sinner, sottolineando i rischi legati a una possibile squalifica. Se Sinner dovesse risultare positivo a una sostanza vietata, la sanzione di partenza sarebbe di quattro anni. Tuttavia, se riuscisse a dimostrare che non è stata intenzionale, la pena si ridurrebbe a due anni. In caso di dimostrazione di assenza di colpa, non ci sarebbe sanzione.

Moorhouse ha evidenziato che la sanzione minima, in caso di un verdetto negativo, sarebbe di un anno di stop. Inoltre, nel caso di una sentenza di ‘nessuna colpa o negligenza significativa’, la pena potrebbe variare tra un semplice rimprovero e una squalifica di due anni, applicabile a casi che coinvolgono sostanze contaminate.

Il caso di Sinner non è paragonabile a quello di Iga Swiatek, ex numero uno del mondo, che è stata squalificata dopo essere risultata positiva a un controllo antidoping per trimetazidina, una sostanza proibita. Moorhouse ha puntualizzato che, sebbene le regole siano le stesse per tutti i giocatori, ogni caso è unico e deve essere esaminato in base ai fatti specifici. I dettagli sono cruciali e ogni situazione presenta complessità che non consentono comparazioni semplicistiche tra i vari atleti coinvolti in casi di doping.

In conclusione, mentre Sinner si prepara per l’Australian Open, il suo futuro rimane incerto a causa del caso doping che continua a incombere su di lui.