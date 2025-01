Sinner ‘snobba’ Mattarella, la critica di Bertolucci: le sue parole

La scelta di Jannik Sinner, vincitore recente dell’Australian Open, di rifiutare l’invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha suscitato molte discussioni. Il Presidente organizzerà una cerimonia al Quirinale il 29 gennaio per celebrare i successi del tennis italiano. Il rifiuto di Sinner è stato criticato, in particolare da Paolo Bertolucci, ex tennista e opinionista, che ha commentato la decisione in un’intervista a Rai Radio1.

Bertolucci ha suggerito che Sinner potrebbe detestare simili cerimonie e che potrebbe aver bisogno di riposo dopo un periodo prolungato di allenamenti. Tuttavia, ha anche sottolineato che, nonostante le motivazioni personali, rifiutare l’invito al Presidente è una scelta significativa. Bertolucci ha dichiarato che sarebbe andato all’evento, ma ha riconosciuto che non ha affrontato lo stesso livello di affaticamento del giovane atleta. Inoltre, ha condiviso un aneddoto personale sull’assenza di feste durante i suoi successi, come la vittoria della Coppa Davis, per sottolineare che per lui non c’era stata una celebrazione ufficiale.

Questa situazione mette in evidenza le differenze generazionali e le preferenze personali nel mondo dello sport, con Sinner che sembra prediligere la concentrazione sulla carriera piuttosto che il riconoscimento pubblico. Le opinioni sulla sua decisione variano, e il dibattito continua su come gestire il successo e le responsabilità che ne derivano.