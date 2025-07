Sinner si ritira da Toronto: la scelta intelligente del campione

Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale e recente vincitore di Wimbledon, ha comunicato un’importante decisione che lascia i tifosi con sentimenti contrastanti. Dopo aver affrontato un infortunio al gomito durante gli ottavi contro Grigor Dimitrov, Sinner ha scelto di ritirarsi dal Masters 1000 di Toronto.

Durante la partita contro Dimitrov, Sinner ha subito una caduta che ha reso necessaria una fasciatura al gomito. Nonostante il dolore, ha continuato a giocare, sconfiggendo Ben Shelton, Novak Djokovic e infine Carlos Alcaraz nella finale del prestigioso torneo britannico. Tuttavia, il problema al gomito è rimasto presente, spingendolo a considerare la sua salute a lungo termine.

Il forfait dall’Open canadese, che si svolgerà dal 27 luglio, è stato definito dall’atleta un gesto di prudenza. “Sono triste di non partecipare, ma devono darle priorità alla mia salute”, ha dichiarato Sinner, esprimendo gratitudine verso i suoi sostenitori. Questa decisione arriva in un periodo cruciale della stagione, prima di affrontare il Masters di Cincinnati e gli US Open.

La rinuncia a Toronto comporterà una perdita di 200 punti in classifica, tuttavia Sinner manterrà la prima posizione e un margine significativo su Alcaraz. Con l’uscita di alcuni dei migliori giocatori, tra cui Djokovic e Jack Draper, il tabellone offre ora opportunità per altri atleti di rilievo, come Alexander Zverev. Adesso Sinner concentrerà i suoi sforzi per recuperare completamente in vista dei prossimi appuntamenti su cemento.