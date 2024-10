Sinner si ritira da Parigi

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale, ma ha assicurato che si riprenderà in pochi giorni. Il tennista altoatesino, attualmente il numero uno del mondo, ha espresso il suo dispiacere attraverso un video messaggio su Instagram, affermando di essere arrivato a Parigi per prepararsi, ma di essere stato colpito da un virus. Sinner ha dichiarato di non sentirsi pronto a competere e che l’anno prossimo tornerà per il torneo.

In un’intervista a SkySport, ha rivelato che inizialmente pensava che la sua condizione fosse dovuta alla stanchezza, ma dopo una visita medica gli è stato confermato che si trattava di un virus, definito non grave. Il 23enne ha rassicurato i fan riguardo le Atp Finals e la Coppa Davis, spiegando che il virus si risolverà in tre o quattro giorni e che la disidratazione era un fattore rilevante nella sua decisione di rinunciare al torneo.

Il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, ha commentato l’aumento di virus intestinali in periodo autunnale, sottolineando che con l’arrivo della stagione fredda queste malattie tendono a diffondersi. Ha spiegato che gli agenti patogeni circolano in modo indistinguibile, e che spesso i soggetti confondono i sintomi attribuendoli all’influenza. Ha dettagliato lo schema di virus comuni, evidenziando che il rhinovirus è responsabile del raffreddore.

Pregliasco ha anche avvertito dell’arrivo imminente dell’influenza, con una combinazione di virus simil-influenzali che si sta già manifestando, e ha stimato circa 150-200mila casi settimanali in Italia. Ha precisato che l’influenza vera si presenta quando le temperature rimangono basse per lunghi periodi, e ha identificato tre sintomi principali da tenere in considerazione per riconoscerla: febbre alta, sintomi generali come dolori muscolari e spossatezza, e sintomi respiratori. Ha notato che il Covid-19 complica la situazione, poiché può manifestarsi con sintomi simili ma con variazioni di gravità.