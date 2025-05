Sinner sfida Rinderknech al Roland Garros: ecco perché

Jannik Sinner pronto per il Roland Garros

Oggi, 26 maggio, Jannik Sinner, attuale numero uno al mondo, esordirà al Roland Garros affrontando il francese Arthur Rinderknech nel primo turno. Questa sarà la quarta sfida tra i due, con Sinner che ha vinto due dei tre precedenti, l’ultimo dei quali all’Atp Cup del 2022.

Chi è Arthur Rinderknech

Arthur Rinderknech, classe 1995, è originario di Parigi e figlio di un direttore di circolo tennis e dell’ex tennista Virginie Paquet. Ha praticato sia tennis che calcio da giovane, ma ha scelto di dedicarsi al tennis a 14 anni. Per conciliare sport e studi, si è trasferito negli Stati Uniti per iscriversi alla Texas A&M University, dove ha potuto continuare a giocare a tennis e studiare.

Dopo la laurea nel 2018, ha iniziato a ottenere risultati significativi, conquistando i suoi primi titoli Challenger a Rennes e Calgary. Il suo primo titolo ATP è arrivato ad Adelaide nel 2022, lo stesso anno in cui ha raggiunto il miglior ranking in carriera al numero 42. A livello Slam, ha raggiunto il terzo turno agli Us Open nel 2022 e ha replicato il miglior risultato nei Masters 1000 a Montreal nel 2024. Attualmente, Rinderknech occupa la posizione numero 75 nel ranking ATP.

