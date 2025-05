Sinner sfida Lehecka al Roland Garros 2025: orario e info

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2025, affrontando oggi, sabato 31 maggio, il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking ATP, nel terzo turno del torneo. L’azzurro si presenta dopo aver vinto contro i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet.

La partita si giocherà sul campo Suzanne Lenglen e inizierà indicativamente intorno alle 13, dopo il match tra Andreeva e Putintseva. Sinner e Lehecka si sono già affrontati in due occasioni, entrambe vinte dal tennista italiano, rispettivamente a Miami e a Pechino nel 2024.

Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport, disponibile tramite abbonamento Sky. Inoltre, sarà possibile seguire il torneo anche in streaming attraverso l’app SkyGo, Now, Dazn, Timvision e Discovery+.

Fonte: www.adnkronos.com