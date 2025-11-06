12.1 C
Da stranotizie
Sinner sfida Alcaraz e Djokovic alle ATP Finals di Torino

Auger-Aliassime occupa attualmente l’ottava posizione nella PIF ATP Live Race to Turin, ma Musetti ha la possibilità di superarlo conquistando l’ultimo posto disponibile, a patto di vincere il torneo ATP 250 di Atene in corso questa settimana.

Sinner, vincitore del trofeo a Torino l’anno scorso, si presenta all’evento con una buona spinta, avendo recentemente trionfato a Vienna e Parigi. L’azzurro ha ottenuto 26 vittorie consecutive in partite indoor.

Alcaraz, alla sua terza partecipazione alle Finals, ha raggiunto le semifinali nel 2023 e conduce gli scontri diretti contro Sinner con un bilancio di 10-5, avendo vinto quattro dei cinque incontri disputati nel 2025.

Djokovic detiene il record con sette titoli alle Nitto ATP Finals, mentre Zverev ha trionfato nelle edizioni del 2018 e del 2021. Fritz ha raggiunto la finale lo scorso anno, De Minaur partecipa per il secondo anno consecutivo e Shelton farà il suo esordio. Il sorteggio del doppio si svolgerà giovedì.

