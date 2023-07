Sinner, semifinale con Djokovic a Wimbledon vale oro: quanto guadagna Jannik

La semifinale raggiunta a Wimbledon 2023 da Jannik Sinner, che oggi affronta Novak Djokovic, è anche un risultato in termini economici. L’accesso tra i ‘last four’ del torneo londinese permette all’azzurro, 21 anni, di aggiudicarsi almeno 600.000 sterline: al cambio, oltre 704.000 euro. Chi va in finale, ha diritto invece a 1,17 milioni di sterline che raddoppiano in caso di trionfo. La vittoria a Wimbledon, con il ricchissimo montepremi attuale, garantisce un assegno da 2,75 milioni di sterline. Per un tennista di vertice, come Sinner, i soldi guadagnati con i risultati nei tornei sono solo una fetta del bilancio complessivo. L’altoatesino, secondo le cifre ufficiali, in carriera ha guadagnato 8,8 milioni di dollari, circa 7,8 milioni di euro. A questa somma vanno aggiunti gli importi garantiti dai contratti di sponsorizzazione, che hanno un peso più rilevante. Sinner è diventato uno dei volti più appetibili del circuito per brand di primissimo piano: da Rolex a Lavazza, da Technogym a Fastweb passando per Alfa Romeo. A Wimbledon, l’azzurro si è presentato anche come ambasciatore di Gucci, lasciando il segno anche in ambito fashion e portando sulla gloriosa erba del All England Club una borsa con caratteristiche ‘estreme’ rispetto ai rigorosi standard del torneo più tradizionale del mondo.