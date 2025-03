Sinner, ritirata la sua candidatura come sportivo dell’anno ai Laureus Awards

Jannik Sinner è stato escluso dalle nomination per i Laureus World Sports Awards 2025 a causa di una squalifica di tre mesi. L’annuncio è stato fatto da Sean Fitzpatrick, presidente della Laureus World Sports Academy, il quale ha comunicato che, dopo una valutazione del caso e delle decisioni degli organi competenti, è stato deciso di ritirare la candidatura di Sinner per il premio Laureus World Sportsman of the Year di quest’anno. Fitzpatrick ha sottolineato che, nonostante ci siano circostanze attenuanti, la squalifica rende Jannik ineleggibile per la nomination. Il giocatore e il suo staff sono stati informati della decisione.

I nominati per i Laureus World Sports Awards 2025 saranno scelti da una giuria composta da oltre 1300 rappresentanti dei principali media sportivi a livello globale e verranno annunciati a Madrid lunedì 3 marzo 2025.