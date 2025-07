Sinner rinuncia a Toronto: segnale di crisi nel tennis?

La stagione tennistica di Jannik Sinner prende una piega inaspettata, dopo il trionfo a Wimbledon. La sua partecipazione al Masters 1000 di Toronto, uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP, è a rischio a causa di un infortunio al gomito.

Il torneo canadese si annuncia insolito, poiché quattro teste di serie mancheranno all’appello: oltre a Sinner, sono assenti anche Novak Djokovic e Jack Draper, con Carlos Alcaraz che potrebbe seguire la stessa via per preservare la propria condizione fisica in vista degli US Open. Sinner avrebbe dovuto difendere solo 200 punti, ma la sua rinuncia comporta anche un cambiamento significativo nella corsa alla vetta del ranking.

Djokovic, reduce da una faticosa finale a Wimbledon, ha deciso di concentrarsi sul recupero, mentre Draper accusa un calo di forma dopo una stagione intensa. Alcaraz, invece, potrebbe scegliere di saltare Toronto per evitare ulteriori sovraccarichi, con l’obiettivo di guadagnare punti negli eventi successivi.

Le assenze di queste figure di spicco modificano le dinamiche del torneo, aprendo opportunità per altri giocatori desiderosi di brillare. Il fitto calendario ATP, sempre più pesante, mette gli atleti di fronte a scelte difficili, promuovendo una strategia di gestione della propria salute e performance. La lotta per il primato si fa più competitiva, con un’attenzione crescente ai prossimi eventi, mentre il tennis professionistico si trova a un punto di svolta, con la necessità di rivedere priorità e tempistiche.