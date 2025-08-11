Sinner punta al titolo a Cincinnati e oltre: è già storia!

L’attenzione degli appassionati di tennis è nuovamente rivolta a Jannik Sinner, che ha appena aperto il suo cammino al Masters 1000 di Cincinnati. Nella sua gara di esordio, il tennista italiano ha mostrato grande determinazione, battendo il colombiano Galan con un netto 6-1, 6-1, confermando così il suo status di numero uno mondiale.

Questo torneo è cruciale non solo per la difesa del titolo ottenuto lo scorso anno, ma anche per i punti in palio che possono influenzare la classifica. Sinner, con l’obiettivo di allungare sui concorrenti, tra cui Carlos Alcaraz, sta preparando anche il suo impegno successivo agli US Open, dove aspira a una storica doppietta dopo il trionfo del 2024.

Con la prima prova a Cincinnati già superata, il tennista sta programmando attentamente la sua stagione tra estate e autunno. La sua attenzione si sposterà verso il torneo ATP 500 di Pechino, in programma dal 24 al 30 settembre, un evento significativo nel quale Sinner ha già trionfato in passato, dato che due anni fa ha iniziato lì la sua ascesa ai vertici del ranking. Inoltre, il ricordo della finale persa contro Alcaraz nel 2024 rende il ritorno a Pechino ancora più motivante.

L’appuntamento in Cina rappresenta un’opportunità strategica per Sinner, non solo per accumulare punti ma anche per affrontare la pressione di competizioni elevate, preparandosi poi al Masters 1000 di Shanghai, dove ha già vissuto momenti di gloria. La tourné asiatica sarà quindi fondamentale per il tennista, che mira a consolidare il suo primato nel circuito mondiale.