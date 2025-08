Sinner pronto al rientro: il futuro dopo l’infortunio

Il mondo del tennis è in fermento per il ritorno in campo di Jannik Sinner, atteso dopo l’infortunio al gomito subito a Wimbledon. La sua partecipazione al torneo di Cincinnati, inizialmente in dubbio, rappresenta una svolta cruciale in vista degli US Open.

Dopo la storica vittoria a Wimbledon, Sinner ha chiuso il torneo con il trofeo e una fasciatura al gomito destro. Nonostante il dolore, il tennista altoatesino ha dimostrato grande abilità nel gestire la situazione, ma ha scelto di rinunciare al Masters 1000 di Toronto per concentrarsi sul recupero. Nel Principato di Monaco, ha dedicato tempo alla fisioterapia e ad allenamenti leggeri, con l’obiettivo di presentarsi al meglio per il resto della stagione.

Il torneo di Cincinnati è il prossimo appuntamento, dove Sinner difenderà il titolo conquistato lo scorso anno contro Frances Tiafoe. La sua presenza è stata confermata, dissipando i timori di un altro forfait.

In contrasto, un’inattesa assenza segna il torneo: Novak Djokovic ha annunciato il suo ritiro anche da Cincinnati, dopo aver già saltato Toronto. Non gioca dal suo incontro contro Sinner a Wimbledon, dove è stato eliminato in semifinale. Il suo forfait solleva interrogativi sulla sua partecipazione agli US Open, creando un vuoto nel circuito.

Senza Djokovic, il percorso per Sinner e gli altri top player come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si fa più agevole. Insieme a Sinner, l’Italia sarà rappresentata da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, segnando un passo importante per il tennis azzurro. Le attese crescono: Sinner sarà in grado di continuare la sua striscia vincente?