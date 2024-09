Sinner, Pietrangeli si inchina. Anzi, no: “È imbattibile, però…”

L’9 settembre 2024, Nicola Pietrangeli, due volte vincitore del Roland Garros, ha espresso il suo parere sul giovane tennista italiano Jannik Sinner, dopo la sua vittoria agli US Open, che rappresenta il secondo titolo Slam della carriera di Sinner. Pietrangeli ha dichiarato che Sinner è attualmente il miglior giocatore del mondo, sottolineando come i numeri e il suo livello di gioco lo confermino. Secondo l’ex capitano della squadra italiana di Coppa Davis, Sinner è imbattibile quando si trova in forma, e l’unico giocatore che potrebbe sfidarlo è Carlos Alcaraz. Pietrangeli ha anche menzionato che gli altri giocatori, tra cui Djokovic, stanno rallentando a causa dell’età, rendendo Sinner e Alcaraz i principali contendenti per i grandi tornei futuri.

Pietrangeli ha riconosciuto con entusiasmo l’abilità di Sinner e ha espresso il desiderio di vedere il giovane tennista competere ai massimi livelli con i leggendari “big 3” del tennis, evidenziando che il confronto sarebbe stato spettacolare. Ha voluto chiarire che non prova invidia verso Sinner, anzi, si augura che il giovane atleta riesca a superare i suoi successi e a raggiungere grandi traguardi, a patto di rimanere in buona salute e di non farsi fermare da infortuni.

Un aspetto che Pietrangeli ha sollevato è il fatto che, a differenza di quando giocava, Sinner avrà meno opportunità di competere in Coppa Davis, dato che attualmente si disputano molte meno partite in questa competizione. L’unico record che Pietrangeli ritiene irraggiungibile per Sinner è quello delle vittorie e delle presenze in Coppa Davis, che richiedono una carriera molto lunga e forte partecipazione in questa manifestazione.

Infine, Pietrangeli ha espresso il suo rammarico per il fatto che Sinner non ha avuto l’opportunità di partecipare alle Olimpiadi, poiché questa competizione si tiene solo ogni quattro anni. Ha concluso affermando che Sinner dovrà attendere fino al 2028 per prendere parte ai Giochi Olimpici, mentre ha l’opportunità di vincere il suo terzo Slam in futuro, dato che ha a disposizione ben quattro tornei all’anno.