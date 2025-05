Sinner perde contro Paul: la madre abbandona il match

Durante gli Internazionali d’Italia 2025, la madre di Jannik Sinner, Siglinde, ha accusato troppa tensione durante la semifinale contro Tommy Paul. Dopo aver visto il figlio perdere il primo set 6-1, si è alzata dagli spalti e ha scelto di uscire per una passeggiata nel Foro Italico, perdendo così la rimonta che ha portato Sinner alla vittoria e alla finale.

Siglinde ha dichiarato di non seguire mai le partite dal vivo, preferendo guardarle in televisione per gestire meglio l’emozione. Al contrario, il padre Hanspeter è rimasto sugli spalti per tutto il match a sostenere il figlio. Jannik Sinner si prepara ora ad affrontare in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente numero tre del mondo, domenica 18 maggio.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com