Sinner, oggi Jannik si allena con Draper e manda un messaggio ai tifosi

Jannik Sinner prosegue la sua preparazione in vista del rientro in campo dopo tre mesi di squalifica legati al caso Clostebol. Il tennista italiano, atteso agli Internazionali d’Italia che iniziano il 7 maggio, ha ripreso a giocare insieme al suo amico Jack Draper, un tennista inglese che ha recentemente raggiunto il sesto posto nel ranking ATP, dopo aver vinto a Indian Wells.

I due si stanno allenando sui campi indoor in terra rossa di Beaulieu-sur-Mer, vicino a Montecarlo. Sinner ha voluto esprimere la sua gratitudine a Draper pubblicando una storia su Instagram, dove i due appaiono abbracciati e sorridenti, manifestando il loro entusiasmo per la ripresa degli allenamenti. Il numero uno del mondo è tornato in campo con un cappellino bianco, una t-shirt bianca, pantaloncini e calzini neri, con il supporto del suo allenatore, Darren Cahill.

Il primo allenamento di Sinner dopo la sospensione si è svolto al Tennis Club di Beaulieu, dove è in corso un torneo ITF J300. I canali social del torneo hanno condiviso momenti salienti della sessione di allenamento tra Sinner e Draper, quest’ultimo reduce da un’uscita agli ottavi di finale del Montecarlo Masters contro Davidovich Fokina. Con l’approccio positivo e l’intensa preparazione, Sinner sembra pronto a tornare in campo e affrontare nuovamente la competizione.