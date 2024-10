Sinner oggi gioca a Shanghai, in campo anche Berrettini e Musetti: come guardarli in TV

Oggi, 5 ottobre, Jannik Sinner scende in campo per il secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo, che ha recentemente perso la finale del torneo Atp di Pechino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, affronterà il giapponese Taro Daniel, attualmente al 93° posto nella classifica ATP. Il match tra Sinner e Daniel sarà il secondo in programma sul campo principale, che inizierà alle 6.30 italiane (12.30 in Cina), con la prima sfida tra Alcaraz, testa di serie numero 3, e il cinese Juncheng Shang.

Quella di oggi sarà la seconda sfida tra Sinner e Daniel. Il loro unico precedente risale ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2022, dove Sinner si è imposto in quattro set. L’incontro è previsto per le 8.30 italiane, ma potrebbe essere spostato in caso di ritardi nel programma.

Sinner non è l’unico italiano in competizione oggi. Tra i cinque azzurri presenti, spicca Mattia Bellucci, che nel quarto e ultimo match sul campo principale affronterà il tedesco Alex Zverev, numero 2 del seeding. Inoltre, sul campo numero 3, Flavio Cobolli avrà come avversario lo svizzero Stan Wawrinka. Un altro atteso incontro vedrà Matteo Berrettini scendere in campo contro il danese Holger Rune, testa di serie numero 12, sul Grandstand 2. Subito dopo, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 15, se la vedrà con il belga David Goffin.

Per gli appassionati di tennis, il match tra Sinner e Daniel sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena. Sarà disponibile anche in streaming su Now e Sky Go, permettendo così agli spettatori di seguire ogni punto di questo atteso incontro.

In occasione di questo importante torneo, Sinner cercherà di riprendersi dalla recente sconfitta a Pechino e dimostrare la sua forza contro Taro Daniel, mentre gli altri tennisti italiani cercheranno di fare bene in uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e confronto, con la presenza di diversi talenti del tennis italiano in campo.