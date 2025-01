Sinner oggi contro Shelton, diretta semifinale Australian Open: risultato live 7-6

Jannik Sinner vince il primo set al tie-break contro Ben Shelton nella seconda semifinale degli Australian Open 2025. Sinner riesce a annullare due set point allo statunitense quando il punteggio è 5-6, effettuando un break decisivo nel momento critico. Nel tie-break, l’azzurro si distacca, chiudendo il set con un punteggio di 7-2 dopo un’ora e undici minuti di gioco.

Chi vince tra Sinner e Shelton avrà l’opportunità di affrontare Alex Zverev in finale. Il tedesco, attualmente secondo nel ranking mondiale, ha raggiunto la finale grazie al ritiro di Novak Djokovic, il quale, a 37 anni e con 10 titoli vinti a Melbourne, ha lasciato il campo dopo aver perso il primo set.

L’incontro tra Sinner e Shelton rappresenta un’importante opportunità per entrambi i giocatori, poiché il vincitore avrà la chance di sfidare un avversario esperto come Zverev, reduce da un percorso fortunato nella competizione. Il ritiro di Djokovic ha certamente cambiato l’andamento del torneo, aprendo ulteriormente la possibilità per Sinner di raggiungere una finale negli Australian Open.

Il momento chiave per Sinner è stato senza dubbio il tie-break, dove ha dimostrato grande determinazione e abilità sotto pressione. La semifinale si preannuncia entusiasmante e cruciale per il futuro della carriera del giovane tennista italiano.