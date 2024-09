Sinner oggi contro Jarry, primo turno a Pechino: orario, precedenti, diretta tv

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 26 settembre, nel primo turno del torneo Atp di Pechino, dove si presenta come campione in carica dopo aver trionfato agli US Open. Il 23enne altoatesino, attualmente numero 1 del mondo, affronterà il cileno Nicolas Jarry, di 28 anni e numero 28 del ranking Atp. La sfida di Sinner è programmata come terza sul campo centrale del torneo, che inizierà alle 11 ora locale (le 5 del mattino in Italia). Il programma della giornata include anche un incontro femminile tra Osorio e Tomljanovic, e un’altra sfida maschile tra Zhou e Kotov, rendendo probabile un ingresso di Sinner in campo intorno alle 11 italiane.

Oltre a Sinner, altri tennisti italiani sono impegnati nella giornata. Lorenzo Sonego giocherà all’alba italiana contro il francese Adrian Mannarino, mentre Flavio Cobolli scenderà in campo nel pomeriggio contro il kazako Alex Bublik. In campo femminile, Elisabetta Cocciaretto affronterà l’australiana Arina Rodionova.

Sinner e Jarry si sono già incontrati in passato; l’unico confronto risale al 2019, quando il cileno ha avuto la meglio sul giovane Sinner sull’erba di s’Hertogenbosch, vincendo il match con un punteggio di 7-6 (7-4), 6-3. Nonostante le difficoltà affrontate nella precedente sfida, Sinner si presenta con maggiore esperienza e consapevolezza da campione, e cercherà di ottenere la vittoria per proseguire nel torneo.

La partita di oggi tra Sinner e Jarry sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming su SkyGo, NOW e Tennis Tv, permettendo così agli appassionati di seguire l’incontro da casa. La sfida rappresenta un’importante opportunità per Sinner di confermare il suo status di numero uno del mondo e di continuare a costruire la sua leggendaria carriera nel tennis professionistico.