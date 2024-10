Sinner oggi contro il ‘mistero’ Bu in semifinale a Pechino: orario e diretta tv

Jannik Sinner oggi scende in campo contro Yunchaokete Bu nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino 2024. Sinner, attualmente numero 1 del mondo e detentore del titolo, affronta il giovane cinese di 22 anni, che raggiunge per la prima volta una semifinale nel circuito ATP. L’azzurro è in cerca del settimo trionfo stagionale e continua a collezionare vittorie, nonostante il caso di doping che lo riguarda e che è ancora aperto. Fino ad ora, Sinner ha ottenuto 58 successi in 63 partite giocate.

Yunchaokete Bu, attualmente numero 96 nel ranking ATP, ha soltanto pochi mesi in meno rispetto a Sinner, ma risulta nettamente svantaggiato in termini di esperienza, classifica e premi guadagnati. Sinner ha infatti incassato nella sua carriera oltre 27,6 milioni di dollari, di cui più di 10 soltanto quest’anno, mentre Bu ha guadagnato 421 mila dollari, di cui 265 mila nella stagione attuale.

La semifinale Sinner-Bu è la seconda in programma, prevista per le 13 italiane (19 in Cina). Prima di questo incontro, si svolgerà l’altra semifinale fra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e il russo Daniil Medvedev, il quale occupa il numero 3 del seeding. Attualmente, Alcaraz conduce il bilancio degli scontri diretti contro Medvedev con un vantaggio di 5-2.

Il match Sinner-Bu sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky a partire dalle 13, e gli appassionati potranno seguirlo sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sarà anche disponibile in streaming per gli abbonati tramite Sky Go e NOW.

Sinner, determinato a confermare la sua posizione di assoluto dominatore del tennis, si trova di fronte a un avversario che si affaccia per la prima volta a tale livello, promettendo una sfida interessante. La tensione è alta, e tutti gli occhi sono puntati su questa semifinale che potrebbe portare Sinner un passo più vicino a un altro prestigioso titolo.