Sinner oggi contro Draper, semifinale US Open tra amici: orario e diretta TV

Oggi, 6 settembre 2024, Jannik Sinner, numero 1 del mondo, affronta Jack Draper in semifinale agli US Open. Il match si svolgerà a Flushing Meadows non prima delle 21 italiane. Sinner arriva a questa fase dopo una vittoria in quattro set contro Daniil Medvedev nei quarti, e cerca di conquistare un posto in finale. Questo incontro assume una certa rilevanza per i tifosi italiani, poiché si svolge nella prima serata italiana, evitando le notti in bianco precedenti.

Draper, 22enne britannico, sta vivendo un momento di forma straordinario. Ha sconfitto Alex de Minaur in tre set e per la prima volta raggiunge una semifinale di un torneo major, giungendo a questa sfida senza aver perso un set. Indipendentemente dall’esito di questo incontro, Draper è destinato a entrare nella top 20 del ranking WTA.

Sinner e Draper sono anche amici, e Sinner ha parlato del loro rapporto, che risale a quando erano giovani tennisti. I due si sono già affrontati una volta nel 2021 al Queen’s, in cui Draper aveva vinto, ma da allora Sinner ha avuto una crescita significativa nel circuito, raggiungendo la vetta del ranking. Draper ha superato problemi fisici che lo hanno tormentato nel 2023 e ora sta giocando un tennis di alto livello.

Sinner ha descritto la partita come interessante, evidenziando che, nonostante la loro amicizia, l’incontro sarà competitivo. Il numero uno del mondo ha riconosciuto l’abilità di Draper, in particolare il suo potente servizio e la sua capacità di servire e voler rapidamente. Sinner ha anche accennato a una strategia per il match: mantenere un ritmo elevato, contenere l’aggressività dell’avversario e colpire bene da fondo campo.

Nel precedente incontro con Medvedev, Sinner si è mosso a rete 33 volte, dimostrando una strategia aggressiva. Con Draper, che spesso gioca con uno stile serve and volley, sarà cruciale per Sinner adattarsi rapidamente e mantenere il controllo del gioco. Nonostante il legame tra i due, entrambi dovranno mettere da parte l’amicizia durante la partita, per poi riunirsi cordialmente dopo il match.

La semifinale sarà trasmessa in diretta su SuperTennis e Sky Sport, offrendo l’opportunità ai fan di seguire l’incontro in chiaro.