Sinner oggi batte Shelton, Jannik ai quarti di Shanghai

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, confermandosi numero 1 del mondo. Il 9 ottobre, negli ottavi di finale, ha superato l’americano Ben Shelton, numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-1) in un match durato 1 ora e 29 minuti. Questa vittoria rappresenta la 62esima dell’anno per l’azzurro, che ha ora raggiunto i quarti di finale in tutti i 14 tornei disputati fino ad ora.

Nei quarti di finale, Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 del tabellone, con un punteggio di 7-6 (7-3), 6-3.

Durante il match contro Shelton, Sinner ha dimostrato un’ottima tenuta psicologica e tecnica. Nel primo set, l’altoatesino ha sfruttato l’unica palla break a disposizione, che si è rivelata decisiva. Nel secondo set, ha affrontato momenti difficili: ha annullato due palle break nel sesto game e ben tre nel successivo ottavo game, dimostrando grande determinazione e concentrazione nel momento cruciale. Complessivamente, Sinner ha neutralizzato tutti e sette i break point che ha affrontato durante l’incontro.

Il secondo set si è deciso al tie-break, dove Sinner ha elevato ulteriormente il suo livello di gioco. Shelton, che ha compiuto 22 anni proprio il giorno del match, ha trovato difficoltà a contrastare l’azzurro e ha conquistato solamente un punto durante il tie-break. Sinner ha chiuso il set e il match senza concedere nulla all’avversario, consolidando il suo status di numero 1 del mondo.

La prestazione di Sinner ha messo in luce non solo la sua abilità in campo, ma anche la sua capacità di gestire la pressione in situazioni cruciali. Con questa vittoria, Sinner continua a confermare la sua posizione di vertice nel tennis mondiale e si prepara ad affrontare un altro match impegnativo contro Medvedev nei quarti di finale.