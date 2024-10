Sinner oggi batte Machac, vola in finale a Shanghai: affronterà Djokovic

Jannik Sinner è approdato in finale all’Atp Masters 1000 di Shanghai dopo aver sconfitto il ceco Tomas Machac con un punteggio di 6-4, 7-5 in una semifinale durata 1 ora e 44 minuti. Il 23enne altoatesino, attualmente numero 1 del mondo, è in cerca del suo settimo titolo dell’anno e del diciassettesimo in carriera, avendo ottenuto 64 vittorie su 70 match disputati in una stagione eccezionale. Il suo primo posto nel ranking è praticamente blindato fino alla fine dell’anno.

Nel match contro Machac, Sinner ha avuto un avvio difficile, subendo un break nel primo game. Tuttavia, il numero 1 del mondo è riuscito a trovare ritmo e a recuperare nel quarto game, strappando il servizio al proprio avversario. Nonostante un’opportunità sprecata per effettuare il sorpasso nel settimo game, Sinner ha mantenuto il controllo. È riuscito a tenere il servizio senza troppi problemi e nel decimo game ha convertito una palla break, chiudendo il primo set sul punteggio di 6-4.

Il secondo set ha visto poche emozioni fino al nono game, quando Sinner ha commesso un doppio fallo, offrendo a Machac una palla break. Fortunatamente, l’azzurro ha rimediato, vincendo il game grazie a due colpi vincenti. Come nel primo set, Sinner ha piazzato un break cruciale nel dodicesimo game, chiudendo il secondo set sul punteggio di 7-5 e accedendo alla finale.

Dopo la vittoria, Sinner ha espresso la sua gioia per la possibilità di chiudere l’anno da numero 1, definendo questo traguardo come un sogno d’infanzia. Ha Elogiato Machac, parlandone come di un giovane talento con un tennis aggressivo e notevole. Sinner ha affermato di voler giocare al meglio nella finale, consapevole che ogni incontro è diverso e richiede soluzioni appropriate.

Il suo cammino verso la finale rappresenta un altro passo importante in un’annata strepitosa, in cui ha dimostrato una costanza e una determinazione straordinarie. Sinner è pronto ad affrontare la sfida finale contro il serbo Novak Djokovic, che ha superato l’americano Taylor Fritz.