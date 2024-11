Sinner oggi batte Fritz, semifinale Atp Finals è vicinissima

Jannik Sinner ha vinto contro Taylor Fritz oggi alle ATP Finals, nel match della seconda giornata del Gruppo Ilie Nastase. L’azzurro, attualmente numero 1 del mondo, ha superato lo statunitense con un punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 50 minuti, avvicinandosi così alla qualificazione per le semifinali.

Il 23enne altoatesino ha ottenuto il suo terzo successo su quattro confronti diretti contro Fritz, chiudendo l’incontro nonostante un servizio ‘normale’ (59% di prime). I colpi vincenti sono stati equilibrati (21 per Sinner e 20 per Fritz), ma quest’ultimo ha commesso più errori (31 contro 22), dimostrandosi impreciso nei momenti decisivi. La classifica del girone si stabilirà giovedì 14 novembre, quando Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, reduce da una vittoria contro l’australiano Alex De Minaur, il quale affronterà Fritz tra due giorni. Sinner guida la classifica con due vittorie, mentre Medvedev e Fritz hanno un bilancio di 1-1, e De Minaur ha perso entrambi i suoi incontri.

Sinner ha commentato la sua prestazione dicendo: “È stata una partita difficile, potevo servire un po’ meglio, ma abbiamo giocato a un livello altissimo da fondo. Siamo più vicini alla semifinale, che è il primo obiettivo in questo torneo.” Ha aggiunto che quando aveva bisogno del servizio, è riuscito a trovare la prima palla e si è mostrato soddisfatto nella gestione di situazioni complesse. “Con Fritz abbiamo giocato la finale all’US Open, oggi sono riuscito a mostrare un livello eccellente. Ora ho un giorno di riposo e spero di essere pronto per la sfida di giovedì contro Medvedev”, ha detto Sinner.

Nel match, Fritz ha giocato a livelli molto alti, mentre Sinner ha avuto difficoltà a trovare la prima palla con costanza. Il primo set è stato equilibrato, con Sinner che ha salvato una palla break nel settimo game. L’azzurro ha aumentato il ritmo e, nonostante non riuscisse a sfruttare tre palle break, ha conquistato il set con una palla break decisiva nel decimo game, chiudendolo 6-4 in 50 minuti. Nel secondo set, Fritz è rimasto in gioco, ma ha ceduto nel decimo game, permettendo a Sinner di vincere anche questa frazione e completare il match.