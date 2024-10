Sinner oggi batte Djokovic in finale e trionfa a Shanghai

Jannik Sinner ha trionfato su Novak Djokovic nella finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai, imponendosi con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3 in 1 ora e 37 minuti. Questo rappresenta il settimo titolo del 2023 per l’azzurro e il 17esimo della sua carriera. Sinner, che ha ottenuto il suo primo successo a Shanghai, ha così vinto quattro degli otto confronti diretti contro Djokovic, che non ha ancora conquistato alcun torneo nel 2024 e rimanda il sogno del centesimo titolo.

Con questo trionfo, Sinner ha raggiunto il terzo titolo Masters 1000 dell’anno e il secondo consecutivo dopo Cincinnati, un’impresa mai realizzata da un giocatore così giovane. La finale ha visto un primo set caratterizzato da un dominio del servizio, con entrambi i giocatori cedendo pochissimi punti. L’assenza di palle break ha portato il set al tie-break, dove Sinner ha accelerato decisamente, chiudendo il parziale 7-4 anche grazie a sei ace.

Nel secondo set, il copione è cambiato: Djokovic ha affrontato i vantaggi nel suo primo servizio e, sotto 1-2, ha concesso le prime due palle break dell’incontro. Sinner ha approfittato della seconda palle break, allungando così il punteggio a 3-1. Djokovic ha tentato di rimanere in partita, ma Sinner ha mantenuo un alto livello di gioco e ha chiuso il set sul 6-3, consolidando il suo trionfo a Shanghai e continuando la sua straordinaria stagione.

Dopo la vittoria, Sinner ha dichiarato quanto sia difficile battere Djokovic, evidenziando l’assenza di debolezze del serbo e la necessità di sfruttare le rare occasioni. Djokovic ha lodato Sinner, notando il miglioramento del servizio dell’azzurro e la sua capacità di mantenere un ritmo elevato, il che gli consente di mettere pressione sugli avversari.

Se Djokovic avesse vinto, avrebbe conquistato il suo centesimo titolo in carriera. Dopo la sconfitta, ha sottolineato che non considera questo obiettivo come una questione di vita o di morte, e ha riflettuto sulla sua stagione, definendola una delle peggiori dal punto di vista dei risultati. Nonostante tutto, ha espresso soddisfazione per ciò che ha raggiunto nella sua carriera e guarda con interesse alle prossime sfide.