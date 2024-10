Sinner oggi batte Djokovic e vola in finale del Six Kings Slam contro Alcaraz

Jannik Sinner è approdato alla finale del Six Kings Slam, un prestigioso torneo in corso a Riad, Arabia Saudita. L’azzurro, attualmente numero 1 del mondo, ha battuto in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner se la vedrà con Carlos Alcaraz, che ha vinto la seconda semifinale contro Rafa Nadal per 6-3, 6-3. Il titolo del Six Kings Slam offre un montepremi di 6 milioni di dollari, mentre la sola partecipazione garantisce a ciascun giocatore un compenso di 1,5 milioni.

Sinner si è conquistato l’accesso alla finale dopo un’ulteriore prova di forza in una stagione eccezionale. Il ventitreenne altoatesino ha ottenuto il suo quinto successo su nove match contro Djokovic, replicando la prestazione fornita nella finale del Masters 1000 di Shanghai, vinta domenica scorsa. Nel primo set, Sinner inizia con slancio, realizzando un break immediato che gli consente di gestire il gioco senza difficoltà; Djokovic cede il servizio un’altra volta, e Sinner chiude il primo parziale con un 6-2.

Nel secondo set, il copione cambia all’inizio: Djokovic strappa il servizio a Sinner e cerca di fuggire con un 2-0. Tuttavia, Sinner recupera subito (2-2) e il set prosegue in equilibrio fino al tie-break. Qui, Sinner commette alcuni errori inaspettati mentre Djokovic gioca con molta sicurezza, chiudendo il tie-break con un netto 7-0.

Nel terzo set, Sinner parte con un break, ma non riesce a mantenerlo (1-1). Djokovic reagisce da campione, ma Sinner si difende bene e, dopo vari scambi di punti, riesce a ottenere un break decisivo. Sinner, sotto pressione, riesce a trasformare una pesante palla break e riprende il comando, chiudendo infine il match con un ace che lo porta in finale. La performance di Sinner dimostra la sua grande concentrazione e abilità, chiudendo l’incontro con un finale spettacolare.