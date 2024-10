Sinner oggi batte Alcaraz e vince il Six Kings Slam: conquista torneo, quanto guadagna

Jannik Sinner ha trionfato al Six Kings Slam, vincendo 6 milioni di dollari. Il tennista italiano, attualmente numero 1 del mondo, ha sconfitto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in un match durato 2 ore e 21 minuti, che si è svolto a Riad, in Arabia Saudita. Sebbene il torneo non faccia parte del circuito ATP e non incida ufficialmente sui risultati precedenti tra i due giocatori, Sinner ha ottenuto la sua quinta vittoria contro Alcaraz in 11 incontri, ponendo fine a una striscia di tre sconfitte consecutive.

Il prestigioso premio di 6 milioni di dollari destinato al vincitore del torneo rappresenta una parte significativa dei guadagni di Sinner. In soli pochi giorni, l’azzurro ha già incassato la metà delle vincite accumulate durante l’intera stagione di tornei. Nel 2024, un anno arricchito da sette titoli vinti, il 23enne altoatesino ha già guadagnato 12 milioni di dollari in premi. Con la vittoria al Six Kings Slam, il totale delle vincite annuali di Sinner sale a 18 milioni di dollari, mentre il suo totale in carriera raggiunge i 35 milioni di dollari, considerando i 29 milioni ottenuti in tornei “ordinari”.

Nel match, Sinner ha mostrato un aumento di intensità nel quarto game, riuscendo a effettuare un break che ha spezzato l’equilibrio iniziale. Dopo aver ottenuto tre palle break, il giocatore italiano è riuscito a strappare il servizio ad Alcaraz, portandosi sul 3-1. Tuttavia, lo spagnolo ha continuato a combattere, riagganciando il punteggio e portando il set al tie-break, che ha vinto con il punteggio di 7-5. Nel secondo set, Sinner ha iniziato a dominare, approfittando dei momenti di difficoltà di Alcaraz per chiudere il set con un punteggio di 6-3. Nel terzo set, il gioco è stato molto equilibrato fino a quando Alcaraz ha subito un secondo break, regalando di fatto la vittoria a Sinner, che ha concluso con un altro 6-3. Con questa vittoria, Sinner si è confermato come uno dei migliori tennisti del momento.