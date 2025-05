Sinner: Nessuna paura per i problemi fisici di Jannik

Jannik Sinner ha affrontato il match di semifinale agli Internazionali d’Italia contro Tommy Paul con qualche preoccupazione, toccandosi ripetutamente la coscia destra durante il gioco. Nonostante questo, il numero 1 del mondo ha vinto e ha dichiarato: “Ho una piccola vescica sotto il piede, a volte la sento un po’ di più. È connesso con la gamba, ma domenica sarò al 100%: non ho paura”. Sinner ha sottolineato l’importanza del giorno di riposo prima della finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, evidenziando la necessità di aumentare il proprio livello di gioco per competere ad armi pari.

Riflettendo sul match vinto, Sinner ha osservato: “È stato difficile, sono partito non benissimo, ma è il bello dello sport: a volte ti senti benissimo, altre no”. Il tennista ha espresso soddisfazione per il suo ritorno in finale dopo tre mesi di inattività legati a problemi di salute, sottolineando quanto questo traguardo significhi per lui. Tuttavia, ha anche riconosciuto la necessità di migliorare ulteriormente le proprie prestazioni per conquistare il titolo. La finale si svolgerà domenica e Sinner è determinato a raggiungere risultati migliori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com